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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Глава ВАДА: «Продолжаем работу по восстановлению РУСАДА»

06:42

Глава ВАДА Витольд Банька отметил, что идет совместная с РУСАДА работа по восстановлению ее статуса.

Сегодня, 20 июля, перед стартом Олимпиады в Токио открылась 138-я сессия Международного олимпийского комитета (МОК).

«По РУСАДА вы знаете, что есть условия его восстановления по решению Спортивного арбитражного суда (CAS). В настоящий момент мы работаем совместно с РУСАДА над выполнением этих условий. Мы также работаем с МОК, чтобы защитить спортсменов, и сделали все возможное, чтобы атлеты, которые подозреваются в употреблении допинга, не приняли участие в Олимпиаде в Токио», — сказал Банька на сессии МОК.

В конце 2020 года CAS вынес решение о том, что Россия лишилась возможности проводить крупные старты, а спортсменам придется выступать без национального флага на всех чемпионатах мира, а также на Олимпиадах в Токио и Пекине. Но в то же время CAS позволил выступать на Играх всем спортсменам из России, против которых не было открыто допингового расследования.

Напомним, с 12 июля в Токио ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемической ситуации в городе, который продлится до 22 августа.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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