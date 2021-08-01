Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал заявление главы антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгартса с просьбой обнародовать результаты тестирования всех российских спортсменов.

«Это жалкая попытка оправдать неудачные выступления своих атлетов, которые запутались в движениях BLM и трансгендеров. К сожалению, им нужно лучше готовить своих спортсменов, а не на коленках ползать в память о Флойде. Я считаю, что за такое массовое неспортивное поведение спортивных членов и спортсменов США нужно дисквалифицировать. Они позволяют себе оскорблять наших спортсменов. Необходимо поднимать вопрос о недопуске американской олимпийской сборной на следующую Олимпиаду. Они ведут себя, как хамы. Без них станет гораздо лучше и спокойнее. Пускай сами со своими трансгендерами друг перед другом на коленках ползают», — заявил Милонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

На данный момент Россия, которая на Олимпиаде в Токио выступает под флагом ОКР, завоевала 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых медалей.