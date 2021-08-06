Российские велогонщицы Шмелева и Войнова вышли в 1/32 финала Олимпиады в спринте
10:14
Российские велогонщицы Дарья Шмелева и Анастасия Войнова вышли в 1/32 финала Олимпиады в спринте.
В квалификации Шмелева и Войнова заняли 12-е и 13-е места соответственно. Лучшие 24 спортсменки вышли в 1/32 финала.
Велоспорт — трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Спринт
Квалификация
1. Алена Старикова (Украина) — 10,310
2. Шанне Браспеннинкс (Нидерланды) — 10,346
3. Кэти Марчент (Великобритания) — 10,381
12. Дарья Шмелева (Россия) — 10,667
13. Анастасия Войнова (Россия) — 10,669
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