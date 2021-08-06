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Российские велогонщицы Шмелева и Войнова вышли в 1/32 финала Олимпиады в спринте

10:14
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Российские велогонщицы Дарья Шмелева и Анастасия Войнова вышли в 1/32 финала Олимпиады в спринте.

В квалификации Шмелева и Войнова заняли 12-е и 13-е места соответственно. Лучшие 24 спортсменки вышли в 1/32 финала.

Велоспорт — трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Спринт

Квалификация

1. Алена Старикова (Украина) — 10,310

2. Шанне Браспеннинкс (Нидерланды) — 10,346

3. Кэти Марчент (Великобритания) — 10,381

12. Дарья Шмелева (Россия) — 10,667

13. Анастасия Войнова (Россия) — 10,669

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Сергей Разин все материалы автора

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