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Российская велогонщица Войнова вышла в 1/16 финала Олимпиады в спринте

10:57
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Российская велогонщица Анастасия Войнова вышла в 1/16 финала Олимпиады в спринте.

В заезде 1/32 финала Войнова опередила другую россиянку Дарью Шмелеву. Войнова вышла в 1/16 финала, Шмелева будет участвовать в дополнитеных заездах за выход в следующую стадию.

Велоспорт — Трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Спринт

1/32 финала

1. Анастасия Войнова (Россия)

2. Дарья Шмелева (Россия) — отставание 0,056

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Сергей Разин все материалы автора

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