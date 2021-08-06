Российская велогонщица Войнова вышла в 1/16 финала Олимпиады в спринте
10:57
Российская велогонщица Анастасия Войнова вышла в 1/16 финала Олимпиады в спринте.
В заезде 1/32 финала Войнова опередила другую россиянку Дарью Шмелеву. Войнова вышла в 1/16 финала, Шмелева будет участвовать в дополнитеных заездах за выход в следующую стадию.
Велоспорт — Трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Спринт
1/32 финала
1. Анастасия Войнова (Россия)
2. Дарья Шмелева (Россия) — отставание 0,056
Читайте также
«Поражение в Рио стало для нас трагедией. Мы ждем реванша с русскими пять лет». Норвежский журналист — о гандбольном полуфинале мечты
Сестры Аверины начинают борьбу в Токио и битва гандболисток с Норвегией. Чего ждать на Олимпиаде 6 августа
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю