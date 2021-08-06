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Голландская велогонщица на Олимпиаде сломала ребра и ключицу

06:48
Велогонщица Лаурин ван Риссен получила тяжелые травмы после столкновения на Олимпиаде. Фото Twitter
Велогонщица Лаурин ван Риссен получила тяжелые травмы после столкновения на Олимпиаде. Фото Twitter
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Велогонщица Лаурин ван Риссен из Нидерландов столкнулась с британкой во время полуфинала в кейрине на Олимпиаде-2020 в Токио, сообщает AP.

Ван Риссен после падения потеряла сознание и не смогла покинуть арену самостоятельно. После обследования у голландки выявили перелом ребер, ключицы и ушиб легкого. Как сообщил представитель команды, Ван Риссен не помним момент падения.

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Сергей Разин все материалы автора

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