Голландская велогонщица на Олимпиаде сломала ребра и ключицу
06:48
Велогонщица Лаурин ван Риссен из Нидерландов столкнулась с британкой во время полуфинала в кейрине на Олимпиаде-2020 в Токио, сообщает AP.
Ван Риссен после падения потеряла сознание и не смогла покинуть арену самостоятельно. После обследования у голландки выявили перелом ребер, ключицы и ушиб легкого. Как сообщил представитель команды, Ван Риссен не помним момент падения.
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