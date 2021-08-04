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Денис Дмитриев вышел в 1/8 финала Олимпиады-2020 в спринте

12:38
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Российский велогонщик Денис Дмитриев вышел в 1/8 финала летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в спринте. В 1/16 финала он победил представителя Канады Ника Уэймза.

Велоспорт — Трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Спринт

1/16 финала

5-й заезд

1. Денис Дмитриев (Россия)

2. Ник Уэймз (Канада) — +0,107

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Иван Шитик все материалы автора

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