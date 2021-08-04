Денис Дмитриев вышел в 1/8 финала Олимпиады-2020 в спринте
12:38
Российский велогонщик Денис Дмитриев вышел в 1/8 финала летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в спринте. В 1/16 финала он победил представителя Канады Ника Уэймза.
Велоспорт — Трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Спринт
1/16 финала
5-й заезд
1. Денис Дмитриев (Россия)
2. Ник Уэймз (Канада) — +0,107
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