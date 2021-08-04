Денис Дмитриев вышел в 1/8 финала Олимпиады-2020 в спринте

Российский велогонщик Денис Дмитриев вышел в 1/8 финала летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в спринте. В 1/16 финала он победил представителя Канады Ника Уэймза.

Велоспорт — Трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Спринт

1/16 финала

5-й заезд

1. Денис Дмитриев (Россия)

2. Ник Уэймз (Канада) — +0,107