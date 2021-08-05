Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Велотрек
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Велотрек

Россиянка Шмелева вышла в полуфинал Олимпиады в велотреке

10:17
Теги:

Россиянка Дарья Шмелева вышла в полуфинал Олимпиады в велотреке.

Шмелева заняла третье место в четвертьфинале в кейрине, уступив победителю Ли Вайсе из Гонконга 0,086 секунды.

Вместе со Шмелевой из первого четвертьфинального заезда в полуфинал вышли Ли Вайсе (Гонконг), Алена Старикова (Украина) и Эмма Хинце (Германия). Полуфинал состоится сегодня, 5 августа, начало запланировано на 11.00 (мск).

Велоспорт — трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Кейрин

1/4 финала

Первый заезд

1. Ли Вайсе (Гонконг)

2. Алена Старикова (Украина) — отставание 0,029

3. Дарья Шмелева (Россия) — 0,086

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Огненные полуфиналы в волейболе и водном поло, олимпийский дебют Ласицкене. Чего ждать на Олимпиаде 5 августа
Медальный прогноз Олимпиады на 5 августа: цель России — четыре золота
Поражение от Турции стало роковым. Россия насмерть рубилась с Бразилией, но проиграла — и выбыла с Олимпиады
Российский волейболист оскорбляет поляков, а они ему угрожают смертью. Последствия сенсации в Токио
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события