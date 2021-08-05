Россиянка Шмелева вышла в полуфинал Олимпиады в велотреке
10:17
Россиянка Дарья Шмелева вышла в полуфинал Олимпиады в велотреке.
Шмелева заняла третье место в четвертьфинале в кейрине, уступив победителю Ли Вайсе из Гонконга 0,086 секунды.
Вместе со Шмелевой из первого четвертьфинального заезда в полуфинал вышли Ли Вайсе (Гонконг), Алена Старикова (Украина) и Эмма Хинце (Германия). Полуфинал состоится сегодня, 5 августа, начало запланировано на 11.00 (мск).
Велоспорт — трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Кейрин
1/4 финала
Первый заезд
1. Ли Вайсе (Гонконг)
2. Алена Старикова (Украина) — отставание 0,029
3. Дарья Шмелева (Россия) — 0,086
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