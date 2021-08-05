Россиянка Шмелева вышла в полуфинал Олимпиады в велотреке

Россиянка Дарья Шмелева вышла в полуфинал Олимпиады в велотреке.

Шмелева заняла третье место в четвертьфинале в кейрине, уступив победителю Ли Вайсе из Гонконга 0,086 секунды.

Вместе со Шмелевой из первого четвертьфинального заезда в полуфинал вышли Ли Вайсе (Гонконг), Алена Старикова (Украина) и Эмма Хинце (Германия). Полуфинал состоится сегодня, 5 августа, начало запланировано на 11.00 (мск).

Велоспорт — трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Кейрин

1/4 финала

Первый заезд

1. Ли Вайсе (Гонконг)

2. Алена Старикова (Украина) — отставание 0,029

3. Дарья Шмелева (Россия) — 0,086