«Что-то щелкнуло на разминке. Ждем кресла — и поедем на обследование». Тренер рассказал, почему снялся Шубенков
13:36
Чемпион мира-2015 в беге на 110 м с/б Сергей Шубенков не вышел на старт предварительных забегов на Олимпийских играх в Токио. Он травмировался на разминке прямо перед стартом. Об этом «СЭ» рассказал личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.
«Эта проблема с ногой у него давно. Мы лечились, пытались... Сейчас на разминке побежал — и все... Что-то щелкнуло. Сейчас нога во льду. Ждем. В кресле поедем в центр делать УЗИ. Ахилл вроде целый. Что щелкнуло — непонятно. Но ему очень больно», — сказал Клевцов.
Рекордсмен России должен был принять участие в соревнованиях на дистанции 110 метров с барьерами. Сегодня, 3 августа, у него был квалификационный забег. Полуфинальные забеги состоятся завтра, 4 августа. Финал пройдет 5 августа.
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