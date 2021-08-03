Грузинский атлет попался на допинге, который калечил людей еще в ГДР. Этот препарат лишил Россию 24 олимпийских медалей

Беник Абрамян — еще одна жертва антидопингового метода, который был разработан под руководством Григория Родченкова.

Грузинский толкатель ядра Беник Абрамян отстранен от выступления на Олимпиаде-2020 в связи с положительным тестом на допинг. 36-летний атлет должен был стартовать на своих вторых Играх, но его статус далек от звездного. В инциденте с Абрамяном не было бы ничего достойного внимания, если бы список препаратов, на которых попался спортсмен. В пробе Беника, которую он сдал 31 июля в Токио, обнаружены метандиенон, тамоксифен и туринабол. Последний — это сильнейший стероид, созданный в 1970-е годы в ГДР. На протяжении полувека его применяют атлеты из стран Восточной Европы, в том числе из России. Нашему спорту туринабол стоил 24 потерянных медалей Олимпиад 2008 и 2012 годов.

На допинге на Олимпиадах попадаются неумные люди

Инцидент с Абрамяном — шестое допинговое дело с начала Игр-2020 и четвертое, связанное с легкоатлетами в Токио. Правда, непосредственно на Олимпиаде попался только еще кениец Марк Одиамбо, у которого также нашли стероиды. Швейцарец Карим Хуссейн был отстранен за никетамид после начала Игр, но не успел приехать в Японию. Нигерийка Блессинг Окагбаре выступила в Токио в предварительных забегах на 100 метров, но потом узнала, что еще дома сдала положительный тест на гормон роста. Остальные инциденты не имели отношения к легкой атлетике. Австралийский наездник Джейми Кермонд успел сесть на самолет, летящий на Олимпиаду, но в этот самый момент национальная федерация конного спорта отстранила спортсмена за кокаин. Ну, и украинка Юлия Елистратова перед стартом соревнований по триатлону подучила бан за ЭПО.

Вообще-то допинговые дисквалификации во время самих Олимпиад бывают крайне редко. Нужно быть крайне неумным человеком, чтобы приехать в Олимпийскую деревню под колпак допинг-офицеров, имея в организме хотя бы минимальную примесь запрещенного вещества. Поэтому нарушители стараются заблаговременно прекращать прием запрещенных препаратов, чтобы к моменту олимпийского старта их следов уже не осталось, а вот эффект — сохранился.

Абрамян на допинге прибавил больше двух метров

Из всех пойманных легкоатлетов особняком стоит случай с нигерийкой Окагбаре. Ее поймали на гормоне роста — препарате, который для допинг-контроля часто неуловим. Выводится из организма он крайне быстро, и тут вопрос удачи: не исключено, что если бы у Блессинг взяли пробу на каких-то пару часов позже, то уже ничего бы не нашли. И она с большой вероятностью взяла бы медаль на стометровке, и не факт, что даже по результатам перепроверок ВАДА потом удалось бы что-то доказать.

Но грузин Абрамян — совсем другая история. Метандиенон плюс туринабол, заполированные гормональным препаратом тамоксифеном, — это реально набор из 1980-х годов. На таком допинге выигрывали гэдээровские пловчихи. После падения Восточной Германии и разоблачения допинговой системы этой страны с чиновниками и тренерами, подсаживавшими спортсменов на туринабол, разбирался суд. И мир узнал десятки историй о том, как этот препарат буквально калечил людей.

Уже в 2000-х «турик», как его называют спортсмены, плотно обосновался в российской легкой атлетике. Но по изощренной схеме, когда прием препарата приходился только на подготовительный период. А потом директор московской лаборатории Григорий Родченков вместе со своим помощником Тимофеем Соболевским изобрели способ, позволяющий находить на контроле долгоиграющие метаболиты тестостерона. И окно его обнаружения схлопнулось с нескольких месяцев до нескольких дней.

По результатам перепроверок мы потеряли 24 медали Олимпиад 2008 и 2012 годов. И на этом «славная» история туринабола в российском спорте, будем надеяться, закончена. Что дает туринабол? Спросите у Абрамяна. В этом году он прибавил к своему лучшему результату больше двух метров! Причем если в 2019-м возрастной (сейчас ему 36) толкатель показывал 16,72, то в 2021-м — сразу 21,11. С таким результатом он мог бы выиграть Олимпиаду. Но на что он рассчитывал, приезжая на Игры с их строжайшим допинг-контролем, правда непонятно.