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Шубенков получил травму и пропустит старт на Олимпиаде

13:26
Сергей Шубенков. Фото Getty Images
Сергей Шубенков. Фото Getty Images
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Российский легкоатлет Сергей Шубенков получил травму и снялся с соревнований на Олимпиаде в Токио. Предположительно, он повредил ахилл на разминке.

Рекордсмен России должен был принять участие в соревнованиях на дистанции 110 метров с барьерами. Сегодня, 3 августа, у него был квалификационный забег.

Полуфинальные забеги состоятся завтра, 4 августа. Финал пройдет 5 августа.

Ранее Шубенков обвинялся в употреблении запрещенных препаратов, но в конце июня с него были сняты все обвинения.

Олимпиада-2020 проходит с 23 июля по 8 августа. Турнир по легкой атлетике начался 30 июля и завершится 8 августа.

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