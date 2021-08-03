«Я долбаный викинг». Норвежский суператлет разорвал американца и затмил Болта

Барьерист Карстен Вархольм сбросил почти секунду с собственного мирового рекорда и шокировал мир легкой атлетики.

Олимпиада-2020. Легкая атлетика. Мужчины. 400 метров с барьерами

1. Карстен Вархольм (Норвегия) — 45,94 (МР)

2. Рай Бенджамин (США) — 46,17

3. Алисон Дос Сантос (Бразилия) — 46,72

Один из величайших моментов в истории Олимпийских игр произошел в понедельник вечером — в финальном забеге на 400 метров с барьерами было установлено сразу восемь рекордов. А норвежца Вархольма, впервые в истории выбежавшего из 46 секунд, уже сравнивают с Бобом Бимоном и Усэйном Болтом. Причем сравнения не в пользу последнего.

Переписывая историю

В барьерном беге на круг в нынешнем году происходит нечто невообразимое. В 80-е годы прошлого века на этой дистанции доминировал знаменитый американец Эдвин Мозес, который еще в 1983-м максимально близко подобрался к 47 секундам (47.02) и даже в возрасте 33 лет в Сеуле выиграл бронзу. Прошло четыре года, и в Барселоне другой американец Кевин Янг впервые разменял 47 секунд, пробежав за 46,78.

Шли годы, но рекорд Янга держался и готовился совсем скоро отметить 30-летие. Но в нынешнем летнем сезоне словно прорвало — быстрее этого исторического результата пробежали уже три барьериста.

Первым из них стал Вархольм — 1 июля на домашнем этапе Бриллиантовой лиги в Осло он предпринял психологическую атаку на конкурентов, скинув 0,08 секунды с результата Янга и став мировым рекордсменом. В этом статусе он и приехал в Токио. Там ему предстояло биться с американцем Рэем Бенджамином, который помимо барьеров практикует и гладкую 400-метровку, а в этом виде уже сбегал в нынешнем сезоне 46,83 на национальном отборе. И бразильцем Алисоном душ Сантушем, который был в том самом финале в Осло вместе с Вархольмом и показал 47,38, а три дня спустя в Стокгольме пробежал за 47,34 — дважды обновив рекорд Южной Америки.

Карстен Вархольм. Фото Reuters

Слезы в прямом эфире

Но, конечно, вряд ли даже после таких результатов кто-то мог представить, насколько огненным получится финал. Еще раз — в нем пало сразу восемь рекордов! А самым несчастным человеком на земле оказался Бенджамин. Американец пробежал быстрее лучшего времени в истории больше чем на полсекунды и с фантастическим результатом 46,17 оказался только серебряным призером.

— Если бы до Олимпиады вы сказали мне, что я пробегу за 46,1 и не выиграю, я бы побил вас и выгнал из своей комнаты, — позже сказал Бенджамин репортерам. — Этот забег — самый крутой в истории Олимпиад, даже 9,5 Болта на стометровке с таким не сравнятся.

Rai Benjamin watching his family watch his race. ?#FightOn pic.twitter.com/BGWQOuyChB — Andrew R (@kidcue) August 3, 2021

Осознав, что произошло, Бенджамин не смог сдержаться и разрыдался прямо во время флеш-интервью после забега. Он знал, что финал смотрят все его родственники, а ведь он лично обещал своей маме вернуться домой исключительно с золотой медалью. Соотечественники тут же бросились оставлять слова поддержки в социальных сетях.

Watching that post-race interview with Rai Benjamin was tough, man. He was being so hard on himself for winning that silver — but I mean, I get it, breaking a world record but not getting gold for it would be a tough pill to swallow. Still, nothing to be ashamed of after that run — Tom Green (@Tomas_Verde) August 3, 2021

«Смотреть интервью Рэя Бенджамина было физически тяжело. Он очень переживает, что взял только серебро, и я его понимаю: побить мировой рекорд и не получить золотую медаль — это очень горько. Хотя ему не в чем себя винить».

It was heartbreaking to watch Rai Benjamin tearfully apologize to his mother after winning silver in the 400m hurdles. I wanted to jump into the TV and give him a hug. — Harry Connolly (@byharryconnolly) August 3, 2021

«У меня разбито сердце после того, как Рэй Бенджамин в слезах извинялся перед мамой, выиграв серебро на 400-метровке с барьерами. Хотелось запрыгнуть внутрь телевизора и крепко его обнять».

Душ Сантуш в итоге снова побил южноамериканский рекорд, пробежав за 46,72 — быстрее рекорда Янга, и получил бронзу. Идем дальше — национальные достижения побили Кирон Макмастер с Британских Виргинских островов (47,08), представитель Турции Ясмани Копелло (47,81) и эстонец Расмус Мяги (48,11).

Величайший забег в истории

Ничего удивительного, что этот забег наперебой начали называть величайшим в олимпийской истории. А телекомментаторы на американском канале Channel 7 не жалели эпитетов.

— Это подобно бегу Болта или даже прыжку Бимона, — заявил в эфире Брюс Макэвейни. — Подобное делал Майкл Джонсон в Атланте в 1996-м и Усэйн Болт в Лондоне. Это лучший забег в истории 400-метровки с барьерами и один из величайших в легкой атлетике на Играх вообще!

Olympic Men's 400H Finals got me speechless. Probably the greatest race in the history of track & field??? pic.twitter.com/4ftdiMIfpc — Maurice Pierce (@MauricePierce19) August 3, 2021

«Олимпийский финал на 400 м с барьерами лишил меня дара речи. Возможно, величайший забег в истории легкой атлетики»

А главным героем этого финала, конечно, стал Вархольм. Он впервые в истории выбежал из 46 секунд, показав невероятные 45,94 на финише — это новый рекорд мира, Европы и Олимпийских игр.

— Я мечтал об этом на грани помешательства, — заявил норвежец, выиграв олимпийское золото. — Засыпал и просыпался с этой мыслью, проводил с ней все свое время. Теперь моя коллекция наград завершена. В финале я не коснулся ни одного барьера. И даже сумел найти еще одну «передачу». Так что это великая победа. Знал, что этот забег будет самым сложным в моей жизни, и был к этому готов.

Веселый парень

25-летний Вархольм, конечно, не взялся на этой дистанции из ниоткуда. Хотя в свое время он начинал с многоборья — в 2013-м стал чемпионом мира среди юниоров в восьмиборье, два года спустя выиграл серебро на молодежном чемпионате Европы уже в десятиборье. Но затем для взрослой карьеры выбрал барьерный бег.

Пять лет назад в Рио он был 10-м на 400-метровке с результатом 48,81. А в 2017-м началась его эра — он выиграл молодежную «Европу» и чемпионат мира почти с одинаковым результатом (48.37 и 48.35). Уже на следующий год норвежец стал лучшим на ЧЕ-2018, сняв со своего времени больше полсекунды (47,64), а в 2019-м защитил титул чемпиона мира, пробежав в Дохе за 47,42, и выиграл общий зачет Бриллиантовой лиги.

Теперь Вархольм — неоспоримый король барьерного бега на круг. В 2019-м на ЧМ он разгуливал в футболке с надписью «Я *** (долбаный) викинг». Теперь же ему можно надевать корону, как Джорджио Кьеллини после финала футбольного Евро.

Вообще этот норвежский бегун — очень веселый парень. Он обожает конструкторы «Лего» и дома построил из них суперкары «Бугатти» и «Феррари», лондонский Тауэрский мост и даже стадион «Олд Траффорд».

Он любит наряжаться — то предстанет перед поклонниками в образе сантехника Марио из популярной видеоигры, то примерит костюм, как у героев известного сериала «Острые козырьки». А еще он снимается в рекламе, состязался с премьер-министром Норвегии Эрной Сольберг в видеоигре Street Fighter (и проиграл!) и выкладывает в инстаграм кадры, как голый по пояс рубит дрова у своего дома.

За это его в стране любят не меньше, чем лыжников или биатлонистов. По данным соцопросов, во время ЧМ-2019 за выступлениями Вархольма следили 25 процентов норвежцев! И кажется, что теперь поклонников у него только прибавится.