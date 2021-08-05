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«Серебро Олимпиады для нас — все равно победа». Тренер Сидоровой — об олимпийской медали

Наталья Марьянчик
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Сегодня, 17:00
Анжелика Сидорова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анжелика Сидорова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Светлана Абрамова рассказала о медали своей ученицы, которая в четверг стала серебряным призером Игр в прыжках с шестом.
Анжелика Сидорова.Серебро со слезами на глазах. Анжелика Сидорова стала второй в прыжках с шестом

После завершения соревнований Анжелика рыдала на плече у своего тренера. Абрамова, казалось, тоже из последних сил держалась, чтобы не заплакать. И неизвестно, чего в этих слезах было больше: боли из-за упущенного золота или облегчения, что все наконец закончилось.

Сказать, что дорога этого дуэта на Олимпийские игры была долгой, — это ничего не сказать. В 2016-м Анжелику не пустили на Олимпиаду санкции против родной федерации, в 2020-м — пандемия. В промежутке Сидорова успела в 2019-м выиграть чемпионат мира в Дохе и приехала на Игры в статусе главного фаворита. Но получилось только серебро. Кэти Наджетт сумела прыгнуть 4,90 м, в то время как Сидорова остановилась на результате 4,85 м.

Анжелика Сидорова.«Всю последнюю неделю хотела плакать». Сидорова — о серебре и дороге в Токио-2020

Когда Анжелика плакала, сказала, что я ее люблю

— Эмоций много, и они противоречивые, — сказала Абрамова. — Конечно, мы очень хотели и ждали золота, настраивались на победу. Но Анжелика сделала все, что могла на данный момент. Сезон получился рваный, соревнований не хватило, и она не набрала той уверенности, какую обычно набирала по ходу сезона. В финале она была на сто процентов молодцом, вытянула все, что могла, на морально-волевых. У меня к ней вообще никаких претензий нет. Но оказалось, что Кэти на сегодняшний день сильнее.

— Все высоты вплоть до 4,90 Анжелика брала с первой попытки. Почему на 4,90 не получилось?

— Мы взяли новый шест. Я была уверена, что все получится так, как я это видела. Но были небольшие технические огрехи, поэтому вот так все вышло.

— Что вы говорили, когда она плакала у вас на плече?

— Что я ее очень люблю.

Светлана Ромашина и&nbsp;Светлана Колесниченко&nbsp;&mdash; олимпийские чемпионки в&nbsp;турнире дуэтов.Россия на Олимпиаде: все чемпионы и медали Токио-2020

Мы со своим перфекционизмом забываем, какая сложная эта Олимпиада

— Когда она успокоится, придет осознание, что серебро Олимпийских игр — это тоже круто?

— Она же разумный человек, поэтому, конечно, да. Просто мы со своим перфекционизмом порой забываем, какая сложная это Олимпиада, какая долгожданная... И серебро Игр, можно сказать, для нас все равно победа.

— Вы, как тренер, наверняка ощущали давление: наша десятка легкоатлетов выступает в целом неудачно, двое уже травмировались, и на Анжелику была вся надежда...

— Давления никакого не было. Мы настраивались на свою работу и старались ни на что другое внимания не обращать.

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