Интервью вице-чемпионки Олимпийских игр в прыжках с шестом.

Анжелика Сидорова — первый легкоатлет из России, который завоевал медаль на этой Олимпиаде. При этом в ее глазах не счастье, а слезы. Она была очень близка к заветной победе.

— У меня огромное количество смешанных эмоций, — выдохнула в микст-зоне очаровательная Анжелика. — Вроде бы хочется радоваться — это же олимпийская медаль. Но вместе с тем хочется плакать, потому что до золота не хватило совсем немного. И знаете что? Плакать хочется куда больше.

— Вы долго лежали в секторе перед последней попыткой. Так настраивались?

— Хотелось немного отдохнуть. Ритм пошел очень быстрый. Практически все девочки выбыли, и нам приходилось делать попытку за попыткой. Это непросто даже физически.

— После 4,85 м с первой не было мыслей: это победа?

— Нет-нет.

— Просто у нас — были.

— Да я даже подумать ни о чем не успела — сразу за мной эти 4,85 прыгнули еще два человека. После этого я поняла: вот теперь начинается настоящая борьба.

Я горжусь собой

— 4,90 от американки не стали сюрпризом?

— Ее прыжки я не видела, но прекрасно знала: она — супербоец. И точно не опустит руки так просто, ни за что не сдастся.

— Долго говорили с тренером Светланой Абрамовой после окончания соревнований. О чем?

— Она сказала, что очень меня любит и гордится. И что я сегодня сделала все, что могла.

— Ваши слезы были из-за упущенного золота или из-за пути, который пришлось проделать ради этой Олимпиады?

— Из-за всего вместе. Плакать хотелось всю последнюю неделю. От любого слова.

— Давление?

— Я старалась делать вид, что его нет. Не заходила в соцсети, хотела абстрагироваться. Мне от самой себя волнения хватало.

— Кому посвящаете эту медаль?

— А можно себе? Такой долгий путь был сюда. Я горжусь собой, что смогла собраться и так начать.

Зашла в лифт, а там восемь наших олимпийских чемпионов

— Если оставить за скобками серебро, какое самое большое впечатление от Токио-2020?

— Олимпийская деревня. Я просто в шоке от того, как там круто. Вот едешь в лифте — и туда заходят сразу восемь олимпийских чемпионов. Наших! Гимнасты. И они, как все, с медалями. Ты такой: «Что?! Вы такие крутые!»

Я там чуть с ума не сошла. Там олимпийские чемпионы повсюду. Просто ходят рядом, желают удачи, поддерживают. Фантастика!

— Вяхирева была в приятном шоке, когда увидела в деревне Луку Дончича. С кем из жителей деревни хотели бы сфоткаться вы?

— Да много с кем! С ходу сложно сказать. Но вот гимнастов после их ошеломительного выступления я очень хотела встретить. Это очень яркий момент!

— Видели их выступление?

— Да я все пропустила! Легко же перегореть. Особенно когда болеешь за своих. Вот приеду — и засяду: сначала всю легкую атлетику пересмотрю, потом остальное.

— А по карьере: что дальше?

— Я не знаю. Вообще не представляю. Допрыгаю этот сезон, а потом будет видно.

— Может, в сегодняшнем серебре есть хотя бы какой-то плюс: будет мотивация остаться до Парижа-2024?

— Это еще три года. А с каждым сезоном все сложнее и сложнее. Поэтому — посмотрим...