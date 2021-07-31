«Мои тело и душа находятся в разладе». Байлз снялась еще с двух олимпийских финалов

Скорее всего, в Токио четырехкратная олимпийская чемпионка больше выступать не будет. Что с ней происходит?

Четырехкратная олимпийская чемпионка американка Симона Байлз отказалась от выступлений в финала на опорном прыжке и брусьях, которые запланированы на сегодня. На 99 процентов уже в ближайшие дни она снимется и с двух оставшихся финалов в отдельных видах.

Сама загнала себя в ловушку

Снятие Байлз с отдельных видов после того, как она отказалась от борьбы в многоборье и командном турнире, было очевидно. Слишком в глубокую яму загнала себя Симона, начав говорить о ментальных проблемах. Тут и абсолютно здоровому человеку было бы непросто, выйдя с помоста, отвечать на вопросы. А уж Байлз, у которой даже на спортивном костюме написано GOAT — «величайшая в истории», столкнулась бы с беспрецедентным давлением.

Каждое ее слово о своем психическом и физическом состоянии, или отказе от выступлений в команде и многоборье, разошлось бы по всем мировым СМИ. Байлз отчасти сама загнала себя в ловушку. Скажи она, что проблема в травме — и вернуться потом было бы гораздо проще. Но теперь Симоне придется выворачивать душу на каждой пресс-конференции. Неудивительно, что Байлз предпочла от этого отказаться. Даже ценой олимпийских медалей — ведь выиграть награду она могла бы в любом состоянии.

Американские СМИ выражают Байлз тотальную поддержку. Все восхищаются ее смелостью и тем, как стойко она переносит сложные времена. Правда, попадаются и другие мнения. Например, политическая активистка Кэндис Оуэнс сравнила отказ Байлз от борьбы в команде с тем, как солдаты бегут с поля боя. «Восхищаться смелостью Байлз — это примерно как восхвалять солдата, который струсил и убежал, — написала Оуэнс. — Смелость — это не страх, слабость — это не сила. Великие спортсмены это прекрасно понимают».

Тут важно, что в отличие от командного турнира, своим снятием со снарядов Байлз никого не подводит. Скорее, наоборот — теперь вместо нее на прыжке выступит другая американка Макайла Скиннер. Сама Симона накануне выкладывала сториз в Instagram, где говорила, что ее «тело и душа находятся в асинхроне». А еще там было видео, как Байлз падает на спину с поворота в полтора оборота. Раньше для нее это было элементарно. То есть Симона заранее готовила свою аудиторию к тому, что последует снятие. Иначе зачем выкладывать на всеобщее обозрение свои неудачи?

Пока раны слишком свежи

Что же все-таки случилось с Симоной в Токио? Что скрывается под загадочным термином «ментальные проблемы», и откуда вдруг они взялись, если еще в квалификации Байлз пусть и с ошибками, но могла выступать? А еще за пару месяцев до Игр у нее вообще все было нормально?

Ответ мы точно узнаем, но не сейчас. Как и другие великие спортсмены, Байлз наверняка напишет книгу и даст не одно интервью, где расскажет все, с той или иной степенью откровенности. Но прямо сейчас раны, какого бы они ни было свойства, слишком свежие, чтобы говорить публично.

Что бы там ни стояло за проблемами Байлз на самом деле, она точно заслуживает сочувствия. Упиваться неудачами величайшей спортсменки в истории некрасиво. Даже если они могут иметь отношение к ее заболеванию — синдрому гиперактивности или СДВГ, из-за которого Байлз принимает сильнодействующие наркотические препараты.

СДВГ является официальным психиатрическим диагнозом, и то, что в России его почти не выставляют, говорит только о неразвитости нашей медицины, а не о том, что таких людей не существует. История Байлз могла бы показать нам, что даже самые сильные, великие и богатые порой испытывают проблемы. И не стыдно в этих проблемах признаться, даже если речь не о сломанной ноге или руке, а психиатрии.

Большинство россиян до сих пор уверены, что к психиатрам стоит обращаться только сумасшедшим. А депрессия, например, лечится словами «кончай переживать» и «иди поработай». Поэтому слова Байлз вызывают только недоумение. Но Симона продукт совсем другого мира. И очень классно, кстати, что вся наша команда ОКР по гимнастике ее поддерживает.