Стальной пресс, но не олимпийские нервы. Как выглядит скандальная белорусская легкоатлетка Тимановская

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская попала в скандальную историю.

Спортсменка жестко и публично раскритиковала начальство команды за то, что ее поставили на эстафету 4х400 метров на Олимпиаде без ее ведома. Сделано это было в Instagram — и вот какие слова там появились:

«Оказывается я только что узнала новость о том, что я буду бежать на этой Олимпиаде еще и третий вид — эстафету 4х400 метров. Оказывается наше крутое начальство, как обычно решило все за нас. Они накосячили с девчонками, у которых не хватает достаточно тестов, чтобы прилететь на первую в жизни Олимпиаду. Они решили сделать ход конем и запустить меня в эстафету. Класс, ребята, молодцы. Почему мы должны расплачиваться за ваши косяки? Если вы накочили с девочками, с тестами и пробами. Плевать — с чем угодно. Почему я должна расхлебывать эти проблемы? Какого *** я узнаю это от левых людей? При том, что я пишу начальнику команды, который мне тупо не отвечает. Але, вы вообще о чем? У вас все нормально? Это Олимпийские игры, а не приколы».

Реакция последовала незамедлительно — сначала тренер сообщил ей, что об участии в соревнованиях можно забыть и надо срочно ехать в аэропорт. Следом выступил НОК Белоруссии — и он был более жесток.

«Официальное заявление о прекращении участия на Играх в Токио-2020 Кристины Тимановской, — говорится в сообщении НОК Белоруссии. — По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады. Следовательно, отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м».

Позже Кристина попыталась смягчить свой резкий выпад: «Я бы никогда в жизни не стала так резко реагировать, если бы заранее ко мне подошли, объяснили всю ситуацию и узнали, могу ли я пробежать 400 м и готова ли я? Но все решили сделать за моей спиной, при том, что я пыталась узнать эту информацию, но получила лишь игнор. Поверьте, даже не смотря на то, что я никогда не бегала 400 м я была бы готова поддержать команду и девочек и выйти с ними на одну дорожку, но, я считаю, что вышестоящие люди должны иметь уважение к нам, как к спортсменам и иногда считаться с нашим мнением! Я безумно уважаю труд девочек и искренне переживаю за них, я бы не хотела, чтобы кто-то ещё оказался в такой ситуации, и, как мне кажется, после всего случившегося за этим будут очень тщательно смотреть. Но повторюсь , если сложилась такая ситуация и ко мне бы по-человечески подошли, я бы сделала все возможное, чтобы попробовать себя в новой дистанции, пусть и на ОИ, а кто знает, вдруг это подучилось бы не хуже чем мои любимые 200?»

Но, вероятно для федерации это уже не имело значения, Тимановскую насильно хотят вывезти в Белоруссию, информирует Mash. И, судя по всему, она возвращаться на Родину не спешит. Кристина обратилась за помощью как к местной белорусской диаспоре, так и в полицию.

Инстаграм подсказывает нам, что Кристина всегда находится в отличной спортивной форме, а ее прессом можно только восхищаться, но вот с нервами все не так просто. Иначе чем объяснить такой эмоциональный пост в соцсети, который просто испортил первую в жизни Олимпиаду как для нее, так и для партнерш по сборной.

Быть может, во время крупных турниров спортсменам и правда не стоит давать доступ к личным гаджетам?