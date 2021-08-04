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Шкуренев занимает 10-е место в соревновании десятиборцев после четырех видов программы

14:48
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Россиянин Илья Шкуренев занимает 10-е место в соревновании десятиборцев после четырех видов программы.

В прыжках в высоту он показал 18-й результат — 1 метр 99 сантиметров.

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Десятиборье

Высота

1. Никлас Кауль (Германия) — 2.11

1. Эшли Молоуни (Австралия) — 2.11

3. Кевин Майер (Франция) — 2.08...

18. Илья Шкуренев (Россия) — 1.99

Положение после четырех видов

1. Дамиан Уорнер (Канада) — 3788

2. Эшли Молоуни (Австралия) — 3647

3. Пирс Лепаж (Канада) — 3567...

10. Илья Шкуренев (Россия) — 3414

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