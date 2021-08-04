Шкуренев занимает 10-е место в соревновании десятиборцев после четырех видов программы
14:48
Россиянин Илья Шкуренев занимает 10-е место в соревновании десятиборцев после четырех видов программы.
В прыжках в высоту он показал 18-й результат — 1 метр 99 сантиметров.
Легкая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Десятиборье
Высота
1. Никлас Кауль (Германия) — 2.11
1. Эшли Молоуни (Австралия) — 2.11
3. Кевин Майер (Франция) — 2.08...
18. Илья Шкуренев (Россия) — 1.99
Положение после четырех видов
1. Дамиан Уорнер (Канада) — 3788
2. Эшли Молоуни (Австралия) — 3647
3. Пирс Лепаж (Канада) — 3567...
10. Илья Шкуренев (Россия) — 3414
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