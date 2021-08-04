Олимпиада
Токио-2020
Легкая атлетика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Легкая атлетика

Судьи не приняли протест на незасчитанный прыжок российского десятиборца Шкуренева

14:57
Теги:

Судейская комиссия отклонила протест десятиборца Ильи Шкуренева на действия судьи, который не засчитал взятую российским легкоатлетом высоту (2,02 метра) на Олимпиаде в Токио.

Шкуренев совершил удачный прыжок, но после того, как судья поднял белый флаг, свидетельствующий о зачете попытки, планка упала. Судья тут же поднял красный флаг, что говорит о том, что попытка не засчитана. Сразу после этого был подан протест.

После четырех видов программы россиянин занимает 10-е место. Чемпион Олимпийских игр в десятиборье определится 5 августа.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Наталья Марьянчик все материалы автора

Читайте также

Олимпиада-2020, волейбол, женщины: Бразилия — Россия, где смотреть прямую трансляцию
Волейбол на Олимпиаде, женщины: расписание и результаты 1/4 финала, Россия — Бразилия и другие матчи
Нашим синхронисткам не надоело выигрывать! Ромашина установила уникальный рекорд Олимпиады
Две 12-летние девочки получили медали Олимпиады. Такое не снилось даже девочкам Тутберидзе
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
22
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события