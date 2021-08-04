Судьи не приняли протест на незасчитанный прыжок российского десятиборца Шкуренева
14:57
Судейская комиссия отклонила протест десятиборца Ильи Шкуренева на действия судьи, который не засчитал взятую российским легкоатлетом высоту (2,02 метра) на Олимпиаде в Токио.
Шкуренев совершил удачный прыжок, но после того, как судья поднял белый флаг, свидетельствующий о зачете попытки, планка упала. Судья тут же поднял красный флаг, что говорит о том, что попытка не засчитана. Сразу после этого был подан протест.
После четырех видов программы россиянин занимает 10-е место. Чемпион Олимпийских игр в десятиборье определится 5 августа.
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