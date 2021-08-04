Судьи не приняли протест на незасчитанный прыжок российского десятиборца Шкуренева

Судейская комиссия отклонила протест десятиборца Ильи Шкуренева на действия судьи, который не засчитал взятую российским легкоатлетом высоту (2,02 метра) на Олимпиаде в Токио.

Шкуренев совершил удачный прыжок, но после того, как судья поднял белый флаг, свидетельствующий о зачете попытки, планка упала. Судья тут же поднял красный флаг, что говорит о том, что попытка не засчитана. Сразу после этого был подан протест.

После четырех видов программы россиянин занимает 10-е место. Чемпион Олимпийских игр в десятиборье определится 5 августа.