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Чемпионка мира Джонсон-Томпсон получила травму в забеге на 200 метров, но смогла закончить дистанцию под аплодисменты

14:37
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Британская легкоатлетка Катарина Джонсон-Томпсон выступала в семиборье на Олимпиаде в Токио. В беге на 200 метров она получила травму и с криком упала на землю.

Она пролежала на дорожке несколько минут, но смогла сама подняться и отказалась от медицинской помощи. Хромая на одну ногу, спортсменка смогла дойти до финиша, чтобы ее не дисквалифицировали.

Такое проявление спортивного мужества соперницы встретили аплодисментами.

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Иван Шитик все материалы автора

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