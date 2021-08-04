Чемпионка мира Джонсон-Томпсон получила травму в забеге на 200 метров, но смогла закончить дистанцию под аплодисменты

Британская легкоатлетка Катарина Джонсон-Томпсон выступала в семиборье на Олимпиаде в Токио. В беге на 200 метров она получила травму и с криком упала на землю.

Она пролежала на дорожке несколько минут, но смогла сама подняться и отказалась от медицинской помощи. Хромая на одну ногу, спортсменка смогла дойти до финиша, чтобы ее не дисквалифицировали.

Такое проявление спортивного мужества соперницы встретили аплодисментами.