Чемпионка мира Джонсон-Томпсон получила травму в забеге на 200 метров, но смогла закончить дистанцию под аплодисменты
14:37
Британская легкоатлетка Катарина Джонсон-Томпсон выступала в семиборье на Олимпиаде в Токио. В беге на 200 метров она получила травму и с криком упала на землю.
Она пролежала на дорожке несколько минут, но смогла сама подняться и отказалась от медицинской помощи. Хромая на одну ногу, спортсменка смогла дойти до финиша, чтобы ее не дисквалифицировали.
Такое проявление спортивного мужества соперницы встретили аплодисментами.
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