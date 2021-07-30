Олимпиада
Токио-2020
Легкая атлетика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Легкая атлетика

Российский легкоатлет Акименко не выспался перед квалификацией Олимпиады из-за шумных соседей

06:17
Теги:

Российский прыгун в высоту Михаил Акименко поделился впечатлениями от выхода в финал олимпийского турнира в Токио.

«Для нас квалификация сложилась отлично, потому что мы вышли в финал, и это самое главное. Если говорить о проблемах, то мы не выспались. Сегодня ночью спали часа два, было душновато. Видимо, не до конца акклиматизировались, да и отмечавшие что-то соседи помешали. Мы в случае успеха шуметь не будем, улетим сразу домой. Я думаю, что в финале нужно показать свои самые красивые прыжки, и этого будет вполне достаточно», — приводит слова Акименко ТАСС.

Акименко в квалификации занял первое место, Илья Иванюк финишировал 11-м. Финал пройдет 1 августа и начнется в 13.10 мск.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12021495

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

39497 голосов

Сколько золотых медалей будет у России на Олимпиаде-2020?
Больше 20
37.6%
От 15 до 20
31.3%
От 10 до 15
25.9%
Меньше 10
5.2%
Обсудить опрос

Читайте также

Медальный прогноз Олимпиады на 30 июля: два золота для России — это минимум
Олимпиада-2020: Китай и Япония в лидерах медального зачета, Россия — четвертая
Пракатень — как Борзаковский! Главная надежда в гребле выиграла серебро и уступила только живой легенде
Олимпийцы шокированы смертью спортсменки на Кубе. Молот попал ей в голову
Как часто можно есть рыбу?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события