Российский легкоатлет Акименко не выспался перед квалификацией Олимпиады из-за шумных соседей

Российский прыгун в высоту Михаил Акименко поделился впечатлениями от выхода в финал олимпийского турнира в Токио.

«Для нас квалификация сложилась отлично, потому что мы вышли в финал, и это самое главное. Если говорить о проблемах, то мы не выспались. Сегодня ночью спали часа два, было душновато. Видимо, не до конца акклиматизировались, да и отмечавшие что-то соседи помешали. Мы в случае успеха шуметь не будем, улетим сразу домой. Я думаю, что в финале нужно показать свои самые красивые прыжки, и этого будет вполне достаточно», — приводит слова Акименко ТАСС.

Акименко в квалификации занял первое место, Илья Иванюк финишировал 11-м. Финал пройдет 1 августа и начнется в 13.10 мск.