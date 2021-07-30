Российский легкоатлет Иванюк пожаловался на неудобные подушки в номерах Олимпийской деревни

Российский прыгун в высоту Илья Иванюк после выхода в финал Олимпиады-2020 рассказал об условиях проживания в Олимпийской деревне.

«Условия в Олимпийской деревне нормальные. Кто-то жалуется на кровати, но это зря. Есть только один «косяк», и если бы дали перьевую подушку, вообще никаких вопросов не было бы. А тут ортопедические и непривычные для нас, спим, как на кирпиче, да и шея со спиной от нее почему-то болят», — приводит слова Иванюка ТАСС.

Михаил Акименко в квалификации занял первое место, Илья Иванюк финишировал 11-м. Финал пройдет 1 августа и начнется в 13.10 мск.