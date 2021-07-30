Россияне Акименко и Иванюк вышли в финал Олимпиады по прыжкам в высоту

Российские легкоатлеты Михаил Акименко и Илья Иванюк вышли в финал Олимпиады по прыжкам в высоту.

25-летний Акименко занял первое место, 28-летний Иванюк финишировал 11-м.

Финал пройдет 1 августа и начнется в 13:10 мск.

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Высота

Квалификация

1. Михаил Акименко (Россия) — 2.28

1. Моатаз Баршам Ахмед (Катар) — 2,28

1. Джанго Ловетт (Канада) — 2,28

11. Илья Иванюк (Россия) — 2,28