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Россияне Акименко и Иванюк вышли в финал Олимпиады по прыжкам в высоту

05:23
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Российские легкоатлеты Михаил Акименко и Илья Иванюк вышли в финал Олимпиады по прыжкам в высоту.

25-летний Акименко занял первое место, 28-летний Иванюк финишировал 11-м.

Финал пройдет 1 августа и начнется в 13:10 мск.

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Высота

Квалификация

1. Михаил Акименко (Россия) — 2.28

1. Моатаз Баршам Ахмед (Катар) — 2,28

1. Джанго Ловетт (Канада) — 2,28

11. Илья Иванюк (Россия) — 2,28

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Сергей Разин все материалы автора

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