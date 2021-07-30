Россияне Акименко и Иванюк вышли в финал Олимпиады по прыжкам в высоту
05:23
Российские легкоатлеты Михаил Акименко и Илья Иванюк вышли в финал Олимпиады по прыжкам в высоту.
25-летний Акименко занял первое место, 28-летний Иванюк финишировал 11-м.
Финал пройдет 1 августа и начнется в 13:10 мск.
Легкая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Высота
Квалификация
1. Михаил Акименко (Россия) — 2.28
1. Моатаз Баршам Ахмед (Катар) — 2,28
1. Джанго Ловетт (Канада) — 2,28
11. Илья Иванюк (Россия) — 2,28
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