Россиянка Сидорова вышла в финал соревнований в прыжках с шестом на Олимпиаде

Россиянка Анжелика Сидорова вышла в финал соревнований по прыжкам с шестом на Олимпиаде в Токио. Чемпионка мира 2019 года преодолела планку на высоте 4,55 метра, как и еще 14 спортсменок.

Отмети, что из-за сильного дождя оревнования прерывались более чем на час.

Финал в прыжках с шестом у женщин пройдет 5 августа.