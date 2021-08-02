Россиянка Сидорова вышла в финал соревнований в прыжках с шестом на Олимпиаде
16:31
Россиянка Анжелика Сидорова вышла в финал соревнований по прыжкам с шестом на Олимпиаде в Токио. Чемпионка мира 2019 года преодолела планку на высоте 4,55 метра, как и еще 14 спортсменок.
Отмети, что из-за сильного дождя оревнования прерывались более чем на час.
Финал в прыжках с шестом у женщин пройдет 5 августа.
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