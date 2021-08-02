Клишиной операция не потребуется, но у легкоатлетки полностью оторвана одна мышца задней поверхности бедра

Российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала о травме, которая не позволила ей продолжить борьбу на Олимпийских играх в Токио.

«Сделали МРТ, снимок посмотрел врач нашей команды Максим Величко и сказал, что одна мышца задней поверхности бедра полностью оторвана. Ближе к колену сильное растяжение и там большая гематома. Доктор сказал, что операция не нужна, ноге две недели нужен полный покой. Когда боль уйдет и я начну нормально ходить, нужно начинать делать электростимуляцию, разрабатывающие упражнения задней поверхности бедра на силу, поэтому надо подождать, чтобы ушла гематома, а потом начинать работать», — написала Клишина в Instagram.

В воскресенье во время квалификации на Олимпийских играх в Токио Клишина совершила два заступа, на разбеге в третьей попытке спортсменка захромала. Со стадиона ее увезли на коляске.