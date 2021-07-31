Расписание соревнований по легкой атлетике на Олимпийских играх-2020 в Токио

С 23 июля по 8 августа пройдет летняя Олимпиада-2020 в Токио (Япония). Турнир по легкой атлетике начался 30 июля и завершится 8 августа.

На прошлых Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году из-за допингового скандала российские атлеты не были допущены на соревнования. Исключение составила прыгунья Дарья Клишина, которая тренируется в США.

Состав сборной России

Мужчины: Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Илья Шкуренев (десятиборье), Михаил Акименко, Илья Иванюк (прыжки в высоту), Василий Мизинов (спортивная ходьба на 20 км) и Валерий Пронкин (метание молота).

Женщины: Дарья Клишина (прыжки в длину), Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) и Эльвира Хасанова (спортивная ходьба на 20 км).

Легкая атлетика. Олимпийские игры-2020. Токио. 30 июля — 8 августа 2021. Мужчины. Расписание соревнований

31 июля. 14:15 (мск). Метание диска. Финал.

31 июля. 15:35. Смешанная эстафета 4 по 400 метров. Финал.

1 августа. 13:10. Прыжки в высоту. Финал.

1 августа. 15:50. 100 метров. Финал.

2 августа. 04:20. Прыжки в длину. Финал.

2 августа. 15:15. 3000 метров с препятствиями. Финал.

3 августа. 06:20. 400 метров с барьерами. Финал.

3 августа. 13:20. Прыжки с шестом. Финал.

4 августа. 14:15. Метание молота. Финал.

4 августа. 15:05. 800 метров. Финал.

4 августа. 15:55. 200 метров. Финал

5 августа. 05:00. Тройной прыжок. Финал.

5 августа. 05:05. Толкание ядра. Финал.

5 августа. 05:55. 110 метров с барьерами. Финал.

5 августа. 10:30. Спортивная ходьба на 20 км. Финал.

5 августа. 15:00. 400 метров. Финал.

5 августа. 15:40. Десятиборье. 1500 метров. Финал.

5 августа. 23:30. Спортивная ходьба на 50 км. Финал.

6 августа. 15:00. 5000 метров. Финал.

6 августа. 16:50. Эстафета 4 по 100 метров. Финал.

7 августа. 14:00. Метание копья. Финал.

7 августа. 14:40. 1500 метров. Финал.

7 августа. 15:50. Эстафета 4 по 400 метров. Финал.

8 августа. 01:00. Марафон. Финал.

Легкая атлетика. Олимпийские игры-2020. Токио. 30 июля — 7 августа 2021. Женщины. Расписание соревнований

31 июля. 15:50 (мск). 100 метров. Финал.

1 августа. 04:35. Толкание ядра. Финал.

1 августа. 14:20. Тройной прыжок. Финал.

2 августа. 05:50. 100 метров с барьерами. Финал.

2 августа. 14:00. Метание диска. Финал.

2 августа. 15:40. 5000 метров. Финал.

3 августа. 04:50. Прыжки в длину. Финал.

3 августа. 14:35. Метание молота. Финал.

3 августа. 15:25. 800 метров. Финал.

3 августа. 15:20. 200 метров. Финал.

4 августа. 05:30. 400 метров с барьерами. Финал.

4 августа. 14:00. 3000 метров с препятствиями. Финал.

5 августа. 13:20. Прыжки с шестом. Финал.

5 августа. 15:30. Семиборье. 800 метров. Финал.

6 августа. 10:30. Спортивная ходьба на 20 км. Финал.

6 августа. 14:50. Метание копья. Финал.

6 августа. 15:35. 400 метров. Финал.

6 августа. 15:50. 1500 метров. Финал.

6 августа. 16:30. Эстафета 4 по 100 метров. Финал.

7 августа. 01:00. Марафон. Финал.

7 августа. 13:35. Прыжки в высоту. Финал.

7 августа. 13:45. 10 000 метров. Финал.

7 августа. 15:30. Эстафета 4 по 400 метров. Финал.

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Легкая атлетика на Олимпиаде-2020: расписание и результаты, финалы и медали соревнований по виду спорта на Олимпийских играх в Токио 2021