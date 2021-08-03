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Борзаковский — о травме Шубенкова: «За десять дней до отъезда он почувствовал боль в ахилле»

14:32
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Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский прокомментировал травму Сергея Шубенкова, которая вынудила его сняться с Олимпиады в Токио.

30-летний Шубенков получил травму на разминке перед выступлением в предварительном забеге на дистанции 110 м с барьерами. У легкоатлета подозрение на разрыв ахилла.

«За десять дней до отъезда он почувствовал боль в ахилле, — цитирует ТАСС Борзаковского. — Был под полным наблюдением врачей, все пролечил. Потом вроде было все нормально. Но, видимо, в Токио травма обострилась. Это старая травма ахиллова сухожилия».

«Я очень расстроен, что так получилось. Очень обидно, что у него не складывается с Олимпийскими играми. Надеюсь, что в ближайшее время он сможет восстановиться», — добавил он.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12048703борзак

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