Балахничев — о травме Шубенкова: «Большая потеря! Он показывал хорошие результаты в этом году»
14:00
Заслуженный тренер РСФСР по легкой атлетике Валентин Балахничев отреагировал на снятие Сергея Шубенкова с Олимпийских игр в Токио.
«У него уже была травма не задолго до конца отборов. Скорее всего, сейчас травма снова дала о себе знать, может быть, произошел рецидив. Травма серьезная, она не дала ему бежать сегодня. Он показывал отличные результаты в этом году. Я думаю, это большая потеря и для него, и для команды. Очень грустно заканчивать Олимпиаду таким образом», — сказал Балахничев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Шубенков испытал резкую боль в районе ахилла левой ноги во время разминки. Рекордсмен России должен был принять участие в соревнованиях на дистанции 110 метров с барьерами.
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