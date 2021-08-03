Заслуженный тренер РСФСР по легкой атлетике Валентин Балахничев отреагировал на снятие Сергея Шубенкова с Олимпийских игр в Токио.

«У него уже была травма не задолго до конца отборов. Скорее всего, сейчас травма снова дала о себе знать, может быть, произошел рецидив. Травма серьезная, она не дала ему бежать сегодня. Он показывал отличные результаты в этом году. Я думаю, это большая потеря и для него, и для команды. Очень грустно заканчивать Олимпиаду таким образом», — сказал Балахничев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Шубенков испытал резкую боль в районе ахилла левой ноги во время разминки. Рекордсмен России должен был принять участие в соревнованиях на дистанции 110 метров с барьерами.