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Российские лучницы обыграли США и вышли в полуфинал командного первенства

08:43
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Российские лучницы победили команду США со счетом 6:0 и вышли в полуфинал командного первенства. В 1/2 финала россиянки сыграют со сборной Германии.

Стрельба из лука

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Командное первенство

1/4 финала

США — Россия — 0:6

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