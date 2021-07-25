Российские лучницы обыграли США и вышли в полуфинал командного первенства
08:43
Российские лучницы победили команду США со счетом 6:0 и вышли в полуфинал командного первенства. В 1/2 финала россиянки сыграют со сборной Германии.
Стрельба из лука
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Командное первенство
1/4 финала
США — Россия — 0:6
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