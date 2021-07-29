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Российская лучница Перова вышла в 1/8 финала Олимпиады

04:54
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Российская спортсменка Ксения Перова в 1/16 финала олимпийского турнира по стрельбе из лука в индивидуальном первенстве обыграла датчанку Маю Яггер.

32-летняя россиянка победила со счетом 7:3.

В 1/8 финала Перова встретится с Дипикой Кумари из Индии. Встреча пройдет завтра, 30 июля, и начнется в 3:30 мск.

Стрельба из лука

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Личное первенство

1/16 финала

Майя Ягер (Дания) — Ксения Перова (Россия) — 3:7

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Сергей Разин все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события