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Российский лучник Базаржапов не смог пробиться в 1/16 финала Олимпиады

10:10
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Российский лучник Галсан Базаржапов проиграл индусу Правину Джадхаву в 1/32 финала Олимпиады в Токио.

Россиянин уступил в трех сетах со счетом 0:6.

Базаржапов был единственным представителем России в одиночных соревнованиях по стрельбе из лука у мужчин.

Стрельба из лука

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Личное первенство

1/32 финала

Правин Джадхав (Индия) — Галсан Базаржапов (Россия) — 6:0

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события