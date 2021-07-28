Российский лучник Базаржапов не смог пробиться в 1/16 финала Олимпиады

Российский лучник Галсан Базаржапов проиграл индусу Правину Джадхаву в 1/32 финала Олимпиады в Токио.

Россиянин уступил в трех сетах со счетом 0:6.

Базаржапов был единственным представителем России в одиночных соревнованиях по стрельбе из лука у мужчин.

Стрельба из лука

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Личное первенство

1/32 финала

Правин Джадхав (Индия) — Галсан Базаржапов (Россия) — 6:0