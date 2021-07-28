Российский лучник Базаржапов не смог пробиться в 1/16 финала Олимпиады
10:10
Российский лучник Галсан Базаржапов проиграл индусу Правину Джадхаву в 1/32 финала Олимпиады в Токио.
Россиянин уступил в трех сетах со счетом 0:6.
Базаржапов был единственным представителем России в одиночных соревнованиях по стрельбе из лука у мужчин.
Стрельба из лука
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Личное первенство
1/32 финала
Правин Джадхав (Индия) — Галсан Базаржапов (Россия) — 6:0
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