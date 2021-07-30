Российская лучница Осипова вышла в четвертьфинал Олимпиады

Российская лучница Елена Осипова в 1/8 финала Олимпиады-2020 победила британку Бриони Питмен.

28-летняя россиянка победила со счетом 6:0.

В четвертьфинале Осипова встретится с кореянкой Кан Чхэ Ен. Поединок пройдет сегодня, 30 июля, и начнется в 8:45 мск.

Стрельба из лука

Токио (Япония)

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1/8 финала

Елена Осипова (Россия) — Бриони Питмен (Великобритания) — 6:0