Российская лучница Осипова вышла в четвертьфинал Олимпиады
05:17
Российская лучница Елена Осипова в 1/8 финала Олимпиады-2020 победила британку Бриони Питмен.
28-летняя россиянка победила со счетом 6:0.
В четвертьфинале Осипова встретится с кореянкой Кан Чхэ Ен. Поединок пройдет сегодня, 30 июля, и начнется в 8:45 мск.
Стрельба из лука
Токио (Япония)
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1/8 финала
Елена Осипова (Россия) — Бриони Питмен (Великобритания) — 6:0
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