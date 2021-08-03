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Осипова — о серебре на Олимпиаде: «Был шанс победить, но в решающем выстреле немного екнуло сердце»

20:05
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Российская лучница Елена Осипова оценила свое выступление на Олимпиаде в Токио.

«Одновременно есть и гордость, и разочарование. Очень хотела принести родной стране золото. И могла это сделать. С одной стороны, у нас никогда не было личных наград в стрельбе из лука на Олимпиадах. С другой — хотелось начать именно с золота. Медаль у нас первая, но это не значит, что я не должна была стремиться стать первой. Чувствовала ответственность перед страной, хотела порадовать наших болельщиков.

У меня был шанс победить. В решающем выстреле немного екнуло сердце, поэтому попала не так хорошо, как хотелось бы. Но вообще, могла до этого момента дело не доводить. Чуть не дотянула. Тут уже ничего не поделаешь. В нашем виде спорта один промах может привести к поражению, а один удачный выстрел — к победе», — цитируют Осипову «Известия».

Осипова на Олимпиаде-2020 завоевала серебряные медали в личном и женском командном первенствах.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1201667/aleksei-fomin/na-reshaiushchem-vystrele-nemnogo-eknulo-serdtce

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