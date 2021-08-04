Перова считает, что россиянки смогут бороться с корейскими лучницами на равных
18:21
Российская лучница Ксения Перова поделилась мнением о корейских спортсменках.
«Можно ли побеждать Южную Корею? Они уже на протяжении девяти лет занимают первое место в женском дивизионе. Далеко ушли вперед. Результат у них очень высокий. Но я думаю, мы уже к ним близко подбираемся. И скоро будем бороться с ними на равных. Сейчас главное — повысить результат», — приводит слова Перовой «Известия».
В Токио Перова завоевала серебряную медаль в командном первенстве по стрельбе из лука. В финале россиянки проиграли представительницам Кореи.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1202181/aleksei-fomin/bez-zritelei-dazhe-pokazalos-chto-eto-ne-olimpiada
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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