Перова считает, что россиянки смогут бороться с корейскими лучницами на равных

Российская лучница Ксения Перова поделилась мнением о корейских спортсменках.

«Можно ли побеждать Южную Корею? Они уже на протяжении девяти лет занимают первое место в женском дивизионе. Далеко ушли вперед. Результат у них очень высокий. Но я думаю, мы уже к ним близко подбираемся. И скоро будем бороться с ними на равных. Сейчас главное — повысить результат», — приводит слова Перовой «Известия».

В Токио Перова завоевала серебряную медаль в командном первенстве по стрельбе из лука. В финале россиянки проиграли представительницам Кореи.