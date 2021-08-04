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Перова считает, что россиянки смогут бороться с корейскими лучницами на равных

18:21
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Российская лучница Ксения Перова поделилась мнением о корейских спортсменках.

«Можно ли побеждать Южную Корею? Они уже на протяжении девяти лет занимают первое место в женском дивизионе. Далеко ушли вперед. Результат у них очень высокий. Но я думаю, мы уже к ним близко подбираемся. И скоро будем бороться с ними на равных. Сейчас главное — повысить результат», — приводит слова Перовой «Известия».

В Токио Перова завоевала серебряную медаль в командном первенстве по стрельбе из лука. В финале россиянки проиграли представительницам Кореи.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1202181/aleksei-fomin/bez-zritelei-dazhe-pokazalos-chto-eto-ne-olimpiada

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