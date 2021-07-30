Российская лучница Осипова завоевала серебряную медаль Олимпиады

Российская лучница Елена Осипова в финале Олимпиады-2020 уступила кореянке Ан Сан.

28-летняя россиянка уступила на тай-брейке со счетом 5:6. В матче за бронзу итальянка Лусилла Боари победила американку Макензи Браун.

Осипова на Олимпиаде-2020 уже завоевала серебряную медаль в женском командном первенстве.

Стрельба из лука

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Личное первенство

Финал

Ан Сан (Корея) — Елена Осипова (Россия) — 6:5

Матч за 3-е место

Макензи Браун (США) — Лусилла Боари (Италия) — 1:7