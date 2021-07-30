Российская лучница Осипова завоевала серебряную медаль Олимпиады
10:59
Российская лучница Елена Осипова в финале Олимпиады-2020 уступила кореянке Ан Сан.
28-летняя россиянка уступила на тай-брейке со счетом 5:6. В матче за бронзу итальянка Лусилла Боари победила американку Макензи Браун.
Осипова на Олимпиаде-2020 уже завоевала серебряную медаль в женском командном первенстве.
Стрельба из лука
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Личное первенство
Финал
Ан Сан (Корея) — Елена Осипова (Россия) — 6:5
Матч за 3-е место
Макензи Браун (США) — Лусилла Боари (Италия) — 1:7
41263 голосов
Сколько золотых медалей будет у России на Олимпиаде-2020?
Больше 20
37.7%
От 15 до 20
31.6%
От 10 до 15
25.6%
Меньше 10
5.1%
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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