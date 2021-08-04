Российская лучница Перова рассказала, поедет ли на следующую Олимпиаду в Париже
18:53
Российская лучница Ксения Перова рассказала, поедет ли она на следующую Олимпиаду в Париже.
«Да, буду стараться. Но сейчас в планах только отдохнуть. Я очень сильно устала и хочу быстрее попасть к родным и близким», — приводит слова Перовой «Известия».
В Токио Перова завоевала серебряную медаль в командном первенстве по стрельбе из лука. В финале россиянки проиграли представительницам Кореи.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1202181/aleksei-fomin/bez-zritelei-dazhe-pokazalos-chto-eto-ne-olimpiada
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