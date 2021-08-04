Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Стрельба из лука
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Стрельба из лука

Российская лучница Перова рассказала, поедет ли на следующую Олимпиаду в Париже

18:53
Теги:

Российская лучница Ксения Перова рассказала, поедет ли она на следующую Олимпиаду в Париже.

«Да, буду стараться. Но сейчас в планах только отдохнуть. Я очень сильно устала и хочу быстрее попасть к родным и близким», — приводит слова Перовой «Известия».

В Токио Перова завоевала серебряную медаль в командном первенстве по стрельбе из лука. В финале россиянки проиграли представительницам Кореи.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1202181/aleksei-fomin/bez-zritelei-dazhe-pokazalos-chto-eto-ne-olimpiada

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Украину и Россию перепутали на церемонии награждения в синхронном плавании
Смерч в Татарстане и его последствия сняли на видео
Священник и работники крематория изнасиловали и убили школьницу
Известный рэпер погиб в автокатастрофе по дороге на концерт
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд