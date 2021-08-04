Российская лучница Перова рассказала, поедет ли на следующую Олимпиаду в Париже

Российская лучница Ксения Перова рассказала, поедет ли она на следующую Олимпиаду в Париже.

«Да, буду стараться. Но сейчас в планах только отдохнуть. Я очень сильно устала и хочу быстрее попасть к родным и близким», — приводит слова Перовой «Известия».

В Токио Перова завоевала серебряную медаль в командном первенстве по стрельбе из лука. В финале россиянки проиграли представительницам Кореи.