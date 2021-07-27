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Россиянка Осипова вышла в 1/16 финала Олимпиады по стрельбе из лука

08:14
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Россиянка Елена Осипова победила Секейру Машаих из Малайзии в 1/32 финала одиночного женского турнира по стрельбе из лука.

Осипова победила в пяти сетах со счетом 6:4.

Матч 1/16 финала между Осиповой и немкой Мишель Кроппен состоится сегодня, 27 июля.

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Иван Торопцев все материалы автора

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