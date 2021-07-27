Россиянка Осипова вышла в 1/16 финала Олимпиады по стрельбе из лука

Россиянка Елена Осипова победила Секейру Машаих из Малайзии в 1/32 финала одиночного женского турнира по стрельбе из лука.

Осипова победила в пяти сетах со счетом 6:4.

Матч 1/16 финала между Осиповой и немкой Мишель Кроппен состоится сегодня, 27 июля.