Россиянка Осипова вышла в 1/16 финала Олимпиады по стрельбе из лука
08:14
Россиянка Елена Осипова победила Секейру Машаих из Малайзии в 1/32 финала одиночного женского турнира по стрельбе из лука.
Осипова победила в пяти сетах со счетом 6:4.
Матч 1/16 финала между Осиповой и немкой Мишель Кроппен состоится сегодня, 27 июля.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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