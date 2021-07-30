Российская лучница Осипова вышла в финал Олимпиады
10:14
Российская лучница Елена Осипова в полуфинале Олимпиады-2020 победила итальянку Лусиллу Боари.
28-летняя россиянка победила со счетом 6:0. В финале Осипова встретится с кореянкой Ан Сан сегодня, 30 июля. Встреча начнется в 10:45 мск.
Осипова на Олимпиаде-2020 уже завоевала серебряную медаль в женском командном первенстве.
Стрельба из лука
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Личное первенство
1/2 финала
Елена Осипова (Россия) — Лусилла Боари (Италия) — 6:0
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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