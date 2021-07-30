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Российская лучница Осипова вышла в финал Олимпиады

10:14
Елена Осипова. Фото Reuters
Елена Осипова. Фото Reuters
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Российская лучница Елена Осипова в полуфинале Олимпиады-2020 победила итальянку Лусиллу Боари.

28-летняя россиянка победила со счетом 6:0. В финале Осипова встретится с кореянкой Ан Сан сегодня, 30 июля. Встреча начнется в 10:45 мск.

Осипова на Олимпиаде-2020 уже завоевала серебряную медаль в женском командном первенстве.

Стрельба из лука

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Личное первенство

1/2 финала

Елена Осипова (Россия) — Лусилла Боари (Италия) — 6:0

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Сергей Разин все материалы автора

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