Российская лучница Осипова вышла в финал Олимпиады

Российская лучница Елена Осипова в полуфинале Олимпиады-2020 победила итальянку Лусиллу Боари.

28-летняя россиянка победила со счетом 6:0. В финале Осипова встретится с кореянкой Ан Сан сегодня, 30 июля. Встреча начнется в 10:45 мск.

Осипова на Олимпиаде-2020 уже завоевала серебряную медаль в женском командном первенстве.

Стрельба из лука

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Личное первенство

1/2 финала

Елена Осипова (Россия) — Лусилла Боари (Италия) — 6:0