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Российская лучница Перова не смогла выйти в четвертьфинал Олимпиады

03:42
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Российская спортсменка Ксения Перова в 1/8 финала олимпийского турнира по стрельбе из лука в индивидуальном первенстве уступила Дипике Кумари из Индии.

32-летняя россиянка проиграла со счетом 5:6.

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Сергей Разин все материалы автора

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