Российская лучница Перова не смогла выйти в четвертьфинал Олимпиады

Российская спортсменка Ксения Перова в 1/8 финала олимпийского турнира по стрельбе из лука в индивидуальном первенстве уступила Дипике Кумари из Индии.

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