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Российская лучница Перова: «Без зрителей показалось, что это не Олимпиада. Такая тишина и спокойствие»

18:06
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Российская лучница Ксения Перова рассказала, каково было соревноваться на Олимпиаде в Токио без зрителей.

«Конечно, было непривычно из-за того, что трибуны пустые. После завоевания серебра эмоции были немного смешанные. Такая тишина, спокойствие, никакого ажиотажа и крика не было. Без зрителей даже показалось, что это не Олимпиада. Но, разумеется, головой понимаешь, что это Олимпийские игры, ответственность, это все, к чему ты готовился. Но из-за пустых трибун лишь к вечеру или даже на следующий день осознаешь все.

Я с таким счастьем проснулась: «Ура, у меня есть медаль!». В остальном же по сравнению с Рио ничего не поменялось. Значимость соревнований осталась той же. Олимпийские игры все те же. Все в принципе было то же самое. Организация хорошая, на высшем уровне. Мы каждый день сдавали тесты. Тесты, слава Богу, не те, при которых надо было ковыряться в носу и горле. Мы просто сдавали слюну. Это было безболезненно, без всяких напрягов. И все нас устраивало», — приводит слова Перовой «Известия».

В Токио Перова завоевала серебряную медаль в командном первенстве по стрельбе из лука.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1202181/aleksei-fomin/bez-zritelei-dazhe-pokazalos-chto-eto-ne-olimpiada

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