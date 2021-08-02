Лучница Гомбоева: «Люди, которые меня критикуют, подсвечивают мои боли»
08:17
Российская лучница Светлана Гомбоева обратилась к хейтерам после выступления на Олимпиаде в Токио.
«Хейтеры. Я отработала на 10 из 10, как говорит Пётр Осипов. Но в душе всё равно кошки скребут от комментариев недоброжелателей. Меня беспокоил этот вопрос. А ответ прост. Да! У меня были ожидания! У меня были цели, и я ставила планку, которую хочу перепрыгнуть! А где ожидания, там и разочарование. И все те люди, которые критикуют меня за показанный результат на Играх, всего-навсего подсвечивают мне мои боли. Они не хорошие и не плохие. Они помогают мне прожить эти эмоции. Я ранимая, в этом моя слабость. А то, что я это принимаю — моя сила!» — написала Гомбоева.
Спортсменка завоевала серебро в командном турнире Олимпиады.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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