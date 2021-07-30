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Российская лучница Осипова вышла в полуфинал Олимпиады

08:58
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Российская лучница Елена Осипова в 1/4 финала Олимпиады-2020 победила кореянку Кан Чхэен.

28-летняя россиянка победила со счетом 7:1.

Полуфинальный поединок Осипова проведет сегодня, 30 июля. Встреча начнется в 10.00 мск.

Стрельба из лука

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Личное первенство

1/4 финала

Кан Чхэен (Корея) — Елена Осипова (Россия) — 1:7

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Сергей Разин все материалы автора

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