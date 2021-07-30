Российская лучница Осипова вышла в полуфинал Олимпиады
08:58
Российская лучница Елена Осипова в 1/4 финала Олимпиады-2020 победила кореянку Кан Чхэен.
28-летняя россиянка победила со счетом 7:1.
Полуфинальный поединок Осипова проведет сегодня, 30 июля. Встреча начнется в 10.00 мск.
Стрельба из лука
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Личное первенство
1/4 финала
Кан Чхэен (Корея) — Елена Осипова (Россия) — 1:7
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