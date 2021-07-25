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Женская сборная России по стрельбе из лука победила Украину и вышла в четвертьфинал Олимпиады

05:05
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Женская сборная России по стрельбе из лука победила Украину в 1/8 финала Олимпиады-2020.

Российские спортсменки одержали победу в четырех сетах со счетом 6:2.

В четвертьфинале Россия встретится со сборной США. Матч состоится сегодня, 25 июля, начало — в 8.31 (мск).

Стрельба из лука

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Командное первенство

1/8 финала

Украина — Россия — 2:6

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события