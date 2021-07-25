Женская сборная России по стрельбе из лука победила Украину и вышла в четвертьфинал Олимпиады

Женская сборная России по стрельбе из лука победила Украину в 1/8 финала Олимпиады-2020.

Российские спортсменки одержали победу в четырех сетах со счетом 6:2.

В четвертьфинале Россия встретится со сборной США. Матч состоится сегодня, 25 июля, начало — в 8.31 (мск).

Стрельба из лука

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Командное первенство

1/8 финала

Украина — Россия — 2:6

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля