Женская сборная России по стрельбе из лука победила Украину и вышла в четвертьфинал Олимпиады
05:05
Женская сборная России по стрельбе из лука победила Украину в 1/8 финала Олимпиады-2020.
Российские спортсменки одержали победу в четырех сетах со счетом 6:2.
В четвертьфинале Россия встретится со сборной США. Матч состоится сегодня, 25 июля, начало — в 8.31 (мск).
Стрельба из лука
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Командное первенство
1/8 финала
Украина — Россия — 2:6
Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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