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Россиянка Осипова пробилась в 1/8 финала Олимпиады по стрельбе из лука

08:46

Россиянка Елена Осипова победила немку Мишель Кроппен в 1/16 финала одиночного женского турнира по стрельбе из лука на Олимпиаде в Токио.

Осипова выиграла в пяти сетах со счетом 6:4.

Россиянка вышла в 1/8 финала Олимпиады, игры этой стадии состоятся 30 июля. Соперник Осиповой определится позднее.

Стрельба из лука

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Личное первенство

1/16 финала

Мишель Кроппен (Германия) — Елена Осипова (Россия) — 4:6

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Иван Торопцев все материалы автора

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