Россиянка Осипова пробилась в 1/8 финала Олимпиады по стрельбе из лука
08:46
Россиянка Елена Осипова победила немку Мишель Кроппен в 1/16 финала одиночного женского турнира по стрельбе из лука на Олимпиаде в Токио.
Осипова выиграла в пяти сетах со счетом 6:4.
Россиянка вышла в 1/8 финала Олимпиады, игры этой стадии состоятся 30 июля. Соперник Осиповой определится позднее.
Стрельба из лука
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Личное первенство
1/16 финала
Мишель Кроппен (Германия) — Елена Осипова (Россия) — 4:6
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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