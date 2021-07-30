Осипова про серебро Олимпиады: «В нашем виде спорта результат всегда справедлив»

Российская лучница Елена Осипова, в финале Олимпиады-2020 проигравшая кореянке Ан Сан, отметила справедливость серебряной медали.

28-летняя россиянка уступила на тай-брейке со счетом 5:6.

«В нашем виде спорта результат всегда справедлив. У нас нет баллов и судей. Спортсмен сам творит историю, — приводит слова Осиповой ОКР. — Попал в цель — выиграл, промахнулся — проиграл. Все просто.

Очень рада, что завоевала здесь две серебряные медали. Никаких задач перед собой изначально не ставила — просто выполняла свою работу. Был шанс не доводить дело до тай-брейка, но чуть-чуть не получилось. А в решающей перестрелке сердце екнуло — и стрела попала в восьмерку".