Осипова про серебро Олимпиады: «В нашем виде спорта результат всегда справедлив»
12:12
Российская лучница Елена Осипова, в финале Олимпиады-2020 проигравшая кореянке Ан Сан, отметила справедливость серебряной медали.
28-летняя россиянка уступила на тай-брейке со счетом 5:6.
«В нашем виде спорта результат всегда справедлив. У нас нет баллов и судей. Спортсмен сам творит историю, — приводит слова Осиповой ОКР. — Попал в цель — выиграл, промахнулся — проиграл. Все просто.
Очень рада, что завоевала здесь две серебряные медали. Никаких задач перед собой изначально не ставила — просто выполняла свою работу. Был шанс не доводить дело до тай-брейка, но чуть-чуть не получилось. А в решающей перестрелке сердце екнуло — и стрела попала в восьмерку".
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