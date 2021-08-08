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«Без лишних слов, я тебя люблю». Лучница Гомбоева вышла замуж

06:11
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Российская лучница Светлана Гомбоева в своем Instagram сообщила о том, что вышла замуж. Ранее на Олимпиаде в Токио (Япония) спортсменка завоевала серебряную медаль в командных соревнованиях.

«07.08.2021. Без лишних слов. Я тебя люблю», — написала Гомбоева.

Сегодня, 8 июля, завершатся Олимпийские игры в Токио. Россия на данный момент идет на 4-м месте в общем медальном зачете.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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