«Без лишних слов, я тебя люблю». Лучница Гомбоева вышла замуж

Российская лучница Светлана Гомбоева в своем Instagram сообщила о том, что вышла замуж. Ранее на Олимпиаде в Токио (Япония) спортсменка завоевала серебряную медаль в командных соревнованиях.

«07.08.2021. Без лишних слов. Я тебя люблю», — написала Гомбоева.

Сегодня, 8 июля, завершатся Олимпийские игры в Токио. Россия на данный момент идет на 4-м месте в общем медальном зачете.