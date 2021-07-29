Российская лучница Перова вышла в 1/16 финала Олимпиады
04:20
Российская спортсменка Ксения Перова в 1/32 финала олимпийского турнира по стрельбе из лука в индивидуальном первенстве обыграла австралийку Элис Ингли.
32-летняя россиянка победила со счетом 7:1.
В 1/16 финала Перова встретится с датчанкой Маей Яггер. Поединок пройдет сегодня, 29 июля, и начнется в 4:35 мск.
Перова в составе женской сборной стала серебряной призеркой Олимпиады-2020 в командном первенстве.
Стрельба из лука
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Личное первенство
1/32 финала
Элис Ингли (Австралия) — Ксения Перова (Россия) — 1:7
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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