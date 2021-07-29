Российская лучница Перова вышла в 1/16 финала Олимпиады

Российская спортсменка Ксения Перова в 1/32 финала олимпийского турнира по стрельбе из лука в индивидуальном первенстве обыграла австралийку Элис Ингли.

32-летняя россиянка победила со счетом 7:1.

В 1/16 финала Перова встретится с датчанкой Маей Яггер. Поединок пройдет сегодня, 29 июля, и начнется в 4:35 мск.

Перова в составе женской сборной стала серебряной призеркой Олимпиады-2020 в командном первенстве.

Стрельба из лука

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Личное первенство

1/32 финала

Элис Ингли (Австралия) — Ксения Перова (Россия) — 1:7