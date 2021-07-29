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Россиянка Гомбоева не смогла выйти в 1/16 финала Олимпиады в стрельбе из лука

10:55
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Россиянка Светлана Гомбоева не смогла выйти в 1/16 финала Олимпиады в Токио в одиночном женском турнире по стрельбе из лука.

В 1/32 финала Гомбоева проиграла Габриэле Шлессер из Нидерландов. По итогам первых пяти сетов была зафиксирована ничья со счетом 5:5, однако Шлессер оказалась лучше в тай-брейке.

В одиночном женском турнире по стрельбе из лука осталось две представительницы России: Ксения Перова и Елена Осипова. Обе спортсменки вышли в 1/8 финала Олимпиады и примут участие в соревнованиях завтра, 30 июля.

Стрельба из лука

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Личное первенство

1/32 финала

Светлана Гомбоева (Россия) — Габриела Шлоессер (Нидерланды) — 5:6

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Иван Торопцев все материалы автора

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