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Лучница Осипова: «Главной целью в Токио была медаль в командном первенстве»

20:00
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Российская лучница Елена Осипова оценила свое выступление на Олимпиаде в Токио.

«Главной целью была медаль в командном первенстве. Надо было хорошо отстрелять командой и завоевать серебро. Выходя на личные спарринги, конечно, тоже рассчитывала на медаль. Ну вот и видно, что все усилия, приложенные за пять лет, — не только мной, но и всей командой, достаточно обширной, — дают свои плоды в виде второй медали. Сложно даже всех перечислить, кто мне помог добиться такого успеха. Здесь речь не только о партнерах по команде и тренерах, но и об административном персонале, руководстве федерации. Всех не перечислишь», — цитируют Осипову «Известия».

Осипова на Олимпиаде-2020 завоевала серебряные медали в личном и женском командном первенствах.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1201667/aleksei-fomin/na-reshaiushchem-vystrele-nemnogo-eknulo-serdtce

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