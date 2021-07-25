Женская сборная России по стрельбе из лука вышла в финал Олимпиады в Токио
09:55
Женская сборная России по стрельбе из лука победила Германию в полуфинале Олимпиады в Токио.
Россиянки одержали победу в трех сетах со счетом 5:1.
В финале Игр сборная России сыграет против Кореи. Встреча состоится сегодня, 25 июля, начало — в 10.40 (мск). Отметим, что на Олимпиаде в 2016 году в финале командного первенства у женщин также встречались Россия и Корея. Тогда победу одержали кореянки.
Стрельба из лука
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Командное первенство
1/2 финала
Россия — Германия — 5:1
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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