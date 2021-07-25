Женская сборная России по стрельбе из лука вышла в финал Олимпиады в Токио

Женская сборная России по стрельбе из лука победила Германию в полуфинале Олимпиады в Токио.

Россиянки одержали победу в трех сетах со счетом 5:1.

В финале Игр сборная России сыграет против Кореи. Встреча состоится сегодня, 25 июля, начало — в 10.40 (мск). Отметим, что на Олимпиаде в 2016 году в финале командного первенства у женщин также встречались Россия и Корея. Тогда победу одержали кореянки.

Стрельба из лука

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Командное первенство

1/2 финала

Россия — Германия — 5:1