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Женская сборная России по стрельбе из лука вышла в финал Олимпиады в Токио

09:55
Женская сборная России по стрельбе из лука. Фото AFP
Женская сборная России по стрельбе из лука. Фото AFP
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Женская сборная России по стрельбе из лука победила Германию в полуфинале Олимпиады в Токио.

Россиянки одержали победу в трех сетах со счетом 5:1.

В финале Игр сборная России сыграет против Кореи. Встреча состоится сегодня, 25 июля, начало — в 10.40 (мск). Отметим, что на Олимпиаде в 2016 году в финале командного первенства у женщин также встречались Россия и Корея. Тогда победу одержали кореянки.

Стрельба из лука

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Командное первенство

1/2 финала

Россия — Германия — 5:1

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Иван Торопцев все материалы автора

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