Олимпиада-2021, стрельба из лука: где смотреть финал Осипова против Ан Сан

Сегодня, 30 июля, россиянка Елена Осипова примет участие в финале Олимпийских игр в стрельбе из лука против кореянки Ан Сан.

Начало соревнования в 10.45 по московскому времени.

В полуфинале россиянка обыграла итальянку Лучиллу Боари.

Смотреть трансляцию финала Олимпиады по стрельбе из лука можно на сайте Первого канала по этой ссылке.