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Олимпиада-2021, стрельба из лука: где смотреть финал Осипова против Ан Сан

10:18
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Сегодня, 30 июля, россиянка Елена Осипова примет участие в финале Олимпийских игр в стрельбе из лука против кореянки Ан Сан.

Начало соревнования в 10.45 по московскому времени.

В полуфинале россиянка обыграла итальянку Лучиллу Боари.

Смотреть трансляцию финала Олимпиады по стрельбе из лука можно на сайте Первого канала по этой ссылке.

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Сергей Ревенко все материалы автора

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