Олимпиада-2021, стрельба из лука: где смотреть финал Осипова против Ан Сан
10:18
Сегодня, 30 июля, россиянка Елена Осипова примет участие в финале Олимпийских игр в стрельбе из лука против кореянки Ан Сан.
Начало соревнования в 10.45 по московскому времени.
В полуфинале россиянка обыграла итальянку Лучиллу Боари.
Смотреть трансляцию финала Олимпиады по стрельбе из лука можно на сайте Первого канала по этой ссылке.
Читайте также
13
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю