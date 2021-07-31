Сборная Турции завоевала первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио

Сборная Турции завоевала первое золото на Олимпиаде в Токио.

В финале личного первенства по стрельбе из лука у мужчин Мете Газоз победил итальянца Мауро Несполи со счетом 6:4. Золотая медаль Газозы стала для Турции первой на Играх в Японии, а также третьей на соревнованиях. До этого команда взяла две бронзы.

Бронзовую медаль в личном первенстве по стрельбе из лука у мужчин завоевал японец Такахару Фурукава, победивший Тань Чи-Чуна из Тайваня.

Стрельба из лука

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Личное первенство

Финал

Мауро Несполи (Италия) — Мете Газоз (Турция) — 4:6

Матч за 3-е место

Тань Чи-Чун (Тайвань) — Такахару Фурукава (Япония) — 3:7