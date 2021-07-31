Сборная Турции завоевала первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио
11:37
Сборная Турции завоевала первое золото на Олимпиаде в Токио.
В финале личного первенства по стрельбе из лука у мужчин Мете Газоз победил итальянца Мауро Несполи со счетом 6:4. Золотая медаль Газозы стала для Турции первой на Играх в Японии, а также третьей на соревнованиях. До этого команда взяла две бронзы.
Бронзовую медаль в личном первенстве по стрельбе из лука у мужчин завоевал японец Такахару Фурукава, победивший Тань Чи-Чуна из Тайваня.
Стрельба из лука
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Личное первенство
Финал
Мауро Несполи (Италия) — Мете Газоз (Турция) — 4:6
Матч за 3-е место
Тань Чи-Чун (Тайвань) — Такахару Фурукава (Япония) — 3:7
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